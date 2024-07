Air Liquide: le bénéfice net et le chiffre d'affaires reculent mais la marge progresse

( AFP / LOU BENOIST )

Air Liquide a enregistré un recul de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre, en raison d'un produit exceptionnel de cession l'an passé qui ne s'est pas réitéré en 2024 et de la "baisse des prix de l'énergie et d'effets de change négatifs".

Au premier semestre 2023, la cession d'une participation dans le groupe américain Hydrogenics avait contribué à une hausse de 32% du résultat net d'Air Liquide.

En comparaison de cette hausse exceptionnelle, le bénéfice net du 1er semestre 2024 affiche un recul de 2,4% sur les six premiers mois de 2024, à 1,681 milliard d'euros.

En excluant cette opération exceptionnelle, le résultat net récurrent du groupe de gaz industriels affiche une hausse de 3,3%.

Le chiffre d'affaires s'est élevé au premier semestre à 13,379 milliards d'euros, un recul de 4,3% lié aux prix de l'énergie et à un effet de change défavorable, notamment la dévaluation du peso argentin.

En situation comparable, le chiffre d'affaires est en hausse de 2,6% par rapport au 1er semestre 2023. Le groupe rappelle que les variations des prix de l'énergie, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse sont contractuellement répercutées à ses clients et n'affectent pas ses résultats.

Air Liquide a enregistré une progression de plus de 100 points de base de sa marge d'exploitation hors effet énergie au premier semestre, à 19,4%, grâce notamment à des économies obtenues via la généralisation de nouveaux outils digitaux et a confirmé son ambition d'augmenter à nouveau en 2024 sa marge opérationnelle et de réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.

Le groupe, qui réalise déjà environ 40% de son chiffre d'affaires sur le continent américain, mise beaucoup sur ses perspectives de croissance outre-Atlantique avec deux contrats majeurs annoncés récemment avec Exxon et Micron, et souligne vendredi dans un communiqué que son portefeuille d'opportunités d'investissement à 12 mois s'établit à un "niveau record de 4 milliards d'euros à fin juin 2024".