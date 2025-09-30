 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Air Liquide lance deux nouvelles installations de production de gaz à Singapour
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:32

Air Liquide va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production de gaz industriels pour un fabricant majeur de semi-conducteurs à Singapour.

Ces nouvelles installations représentent un investissement total de 130 millions d'euros.

'Les gaz de très haute pureté sont essentiels pour accompagner la prochaine vague de technologies numériques, notamment l'IA' explique le groupe.

Les installations de nouvelle génération d'Air Liquide fourniront de grands volumes d'azote ultra-pur pour la production de puces électroniques avancées.

Ronnie Chalmers, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les opérations d'Air Liquide en Asie-Pacifique, a déclaré: 'Nos solutions avancées offriront les plus hauts niveaux de fiabilité et d'efficacité, confirmant ainsi notre engagement fort à apporter la meilleure valeur ajoutée à nos clients et à soutenir l'avenir de l'IA et de l'innovation high-tech'.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
175,2200 EUR Euronext Paris -0,68%
