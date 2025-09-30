Air Liquide lance deux nouvelles installations de production de gaz à Singapour
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:32
Ces nouvelles installations représentent un investissement total de 130 millions d'euros.
'Les gaz de très haute pureté sont essentiels pour accompagner la prochaine vague de technologies numériques, notamment l'IA' explique le groupe.
Les installations de nouvelle génération d'Air Liquide fourniront de grands volumes d'azote ultra-pur pour la production de puces électroniques avancées.
Ronnie Chalmers, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les opérations d'Air Liquide en Asie-Pacifique, a déclaré: 'Nos solutions avancées offriront les plus hauts niveaux de fiabilité et d'efficacité, confirmant ainsi notre engagement fort à apporter la meilleure valeur ajoutée à nos clients et à soutenir l'avenir de l'IA et de l'innovation high-tech'.
Valeurs associées
|175,2200 EUR
|Euronext Paris
|-0,68%
A lire aussi
-
Rénovation énergétique : plus d'un tiers des entreprises contrôlées par la répression de fraudes coupables de manquements graves
Les enquêteurs ont constaté des collectes de données, du démarchage illicite, des opérateurs se présentant comme mandatés par l'État, des arguments commerciaux trompeurs, des clauses abusives dans les contrats... Plus d'un tiers (34%) des entreprises spécialisées ... Lire la suite
-
(AOF) - Emeis (+ 1,07 %, à 14,15 euros) a fait preuve de volatilité à l’ouverture. En hausse de 5,71 % dans les premiers échanges, le titre a ensuite basculé dans le rouge jusqu’à perdre 3,21 % avant de se retrouver des couleurs. Le groupe spécialisé dans l’accompagnement ... Lire la suite
-
Sperme, salive, traces de sang: une experte en analyse d'empreintes génétiques a témoigné mardi matin devant la cour d'assises du Tarn à propos des nombreuses traces d'ADN prélevées lors de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, avant l'audition des ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer