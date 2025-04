Air Liquide: l'UE approuve la création d'une co-entreprise information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 14:49









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une coentreprise par Air Liquide Industries Belgium SA/NV (' Air Liquide ') et Fluxys SA/NV (' Fluxys '), toutes deux établies en Belgique.



L'opération concerne principalement le développement et l'exploitation d'un terminal de liquéfaction et d'exportation de CO₂ dans le port d'Anvers.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, la coentreprise ayant une activité négligeable dans l'Espace économique européen.







Valeurs associées AIR LIQUIDE 162,7400 EUR Euronext Paris -6,04%