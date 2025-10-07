Air Liquide investit $50 mlns aux USA dans le cadre contrats à long terme d'hydrogène

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :
* AIR LIQUIDE INVESTIT 50 MILLIONS DE DOLLARS POUR SOUTENIR DE NOUVEAUX ACCORDS D'APPROVISIONNEMENT EN HYDROGÈNE À LONG TERME
* AIR LIQUIDE A CONCLU DE NOUVEAUX ACCORDS DE FOURNITURE D'HYDROGÈNE À LONG TERME QUI RENFORCERONT CONSIDÉRABLEMENT SA PRÉSENCE AU TEXAS
(Rédaction de Gdansk)
