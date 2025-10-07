 Aller au contenu principal
Air Liquide investit $50 mlns aux USA dans le cadre contrats à long terme d'hydrogène
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 17:53

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* AIR LIQUIDE INVESTIT 50 MILLIONS DE DOLLARS POUR SOUTENIR DE NOUVEAUX ACCORDS D'APPROVISIONNEMENT EN HYDROGÈNE À LONG TERME

* AIR LIQUIDE A CONCLU DE NOUVEAUX ACCORDS DE FOURNITURE D'HYDROGÈNE À LONG TERME QUI RENFORCERONT CONSIDÉRABLEMENT SA PRÉSENCE AU TEXAS

Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
169,4600 EUR Euronext Paris -0,35%
