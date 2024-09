Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: investissement de 60 millions d'euros en Chine information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 09:19









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé jeudi qu'il allait investir près de 60 millions d'euros afin d'acquérir et d'exploiter une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) dans le cadre d'un contrat à long terme conclu avec le groupe de chimie chinois Wanhua.



Le spécialiste des gaz industriels indique qu'il prévoit en outre de construire, de détenir et d'opérer une nouvelle unité de production d'argon liquide sur ce nouveau site, basé dans la ville de Yantai (Chine).



Le groupe explique que le projet, qui devrait être opérationnel à la fin de l'année, va lui permettre de fournir de grandes quantités d'azote et d'oxygène à Wanhua.



Ce contrat de long terme, le premier signé avec Wanhua, se focalisera sur l'approvisionnement en gaz industriels et médicaux, ajoute-t-il dans un communiqué.



Air Liquide souligne que l'accord va par ailleurs lui permettre de renforcer encore sa présence déjà forte dans la province de Shandong, la troisième économie provinciale de Chine.



La société y gère déjà quatre ASU, une unité de production d'hydrogène, un centre de remplissage, ainsi qu'un centre de fabrication ultramoderne qui produit des ASU et des unités de production d'hydrogène.





