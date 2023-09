Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: investissement dans un électrolyseur information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la signature d'un protocole d'accord avec TotalEnergies pour sa raffinerie de Gonfreville, Air Liquide annonce un investissement de plus de 400 millions d'euros pour la construction de son électrolyseur Normand'Hy, d'une capacité de 200 MW.



Cet électrolyseur livrera sur le long terme à la raffinerie de l'hydrogène renouvelable et bas carbone, correspondant à une capacité d'électrolyse de 100 MW, à partir du second semestre 2026. Les 100 MW restants seront destinés à d'autres clients.



Afin d'alimenter l'électrolyseur, TotalEnergies produira de l'électricité renouvelable à hauteur de 100 MW. Pour le reste des besoins en électricité de l'électrolyseur, Air Liquide prévoit des contrats à long terme d'approvisionnement en énergie renouvelable.





