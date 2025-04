Air Liquide: hausse de près de 6% des ventes trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Air Liquide affiche des ventes en croissance de 5,7% à 7,03 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, reflétant un effet de change positif et la hausse des prix de l'énergie dont les variations sont répercutées à ses clients.



En données comparables, les ventes du fournisseur de gaz industriels ont augmenté de 1,7% (dont 1,8% pour les activités gaz et services, qui représentent 97% des ventes totales du groupe, et -2,9% pour l'ingénierie et technologie).



'En particulier, nos ventes augmentent de +3,6% et +5,3%, respectivement dans les domaines de l'électronique - marché porté par le développement rapide de l'IA - et de la santé', met en avant son directeur général François Jackow.



Pour l'ensemble de 2025, Air Liquide affirme 'garder son cap' et rester 'confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant'.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 177,0800 EUR Euronext Paris +1,36%