Air Liquide : gare à la cassure des 154,75E information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - La pépite Air Liquide valide la cassure du support des 154,75E du 7 juillet et entame un mouvement de correction en direction de 146,5, le palier de soutien testé le 135 mars dernier.

L'objectif suivant serait 142,3, le plancher du 10 fvrier dernier... niveau qui coïncide vec 50% de retracement de la hausse le 27 septembre 2022 depuis un plancher de 116E.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -2.59%