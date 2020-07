Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide finalise la cession de CRYOPDP à Hivest Capital Partners Reuters • 30/07/2020 à 19:52









30 juillet (Reuters) - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGE AIRP.PA : * AIR LIQUIDE FINALISE LA CESSION DE CRYOPDP À HIVEST CAPITAL PARTNERS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.68%