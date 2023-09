Air Liquide et TotalEnergies s'allient pour décarboner la plateforme de Normandie

(AOF) - A l’occasion de la signature d’un protocole d’accord pour alimenter en hydrogène renouvelable et bas carbone la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville en Normandie, Air Liquide annonce un investissement de plus de 400 millions d’euros pour la construction de son électrolyseur Normand’Hy, d’une capacité de 200 MW. La coopération entre Air Liquide et TotalEnergies s’inscrit dans le développement d’une filière hydrogène renouvelable et bas carbone sur l’Axe Seine, afin de contribuer à décarboner le secteur de l’industrie sur le territoire.

Air Liquide Normand'Hy est le plus grand électrolyseur PEM jamais construit. Fondé sur la technologie à membrane par échange de protons (PEM), il intégrera des équipements fabriqués dans le cadre de la coentreprise réunissant Air Liquide et Siemens Energy.