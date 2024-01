Air Liquide et TotalEnergies s'allient dans l'hydrogène pour poids lourds en Europe

(AOF) - Air Liquide et TotalEnergies annoncent le lancement de la coentreprise Teal Mobility pour créer le leader de la distribution d’hydrogène pour poids lourds en Europe. Détenue à parts égales par les deux groupes, elle proposera un réseau de 100 stations sur les grands axes routiers européens, dans la décennie à venir, formant ainsi le premier réseau transnational européen de cette taille - sous la marque TotalEnergies. Teal Mobility opérera une vingtaine de stations en France, au Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne dès 2024.

La coentreprise conjuguera les expertises de ses fondatrices à savoir les technologies et la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène d'une part, et l'exploitation et la gestion de réseaux de stations et la distribution d'énergies à des clients BtoB d'autre part.