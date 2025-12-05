 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 147,00
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Liquide et Hyundai renforcent leur partenariat dans l'hydrogène
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:16

Air Liquide et Hyundai Motor Group ont signé un accord pour renforcer leur partenariat international pour accélérer l'économie de l'hydrogène.

Ce partenariat vise à construire un écosystème de l'énergie durable en Europe, aux États-Unis et en Corée du Sud, englobant la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène.

Cette collaboration ira au-delà de la mobilité pour inclure les infrastructures, la logistique et les solutions d'énergie décarbonée, soutenant ainsi la transition énergétique mondiale.

Armelle Levieux, membre du Comité exécutif d'Air Liquide, chargée notamment des activités Hydrogène, a déclaré : " Les progrès réalisés en Corée du Sud témoignent de ce qu'il est concrètement possible d'accomplir lorsque des acteurs industriels de premier plan travaillent ensemble pour bâtir un futur plus durable. "

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
163,7600 EUR Euronext Paris +0,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank