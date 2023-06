Air Liquide: en négociations avec Safran pour une cession information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 09:43

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec Safran en vue de la cession de ses activités aéronautiques d'oxygène et d'azote.



Le fabricant de gaz industriels explique que cette décision s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de revue régulière du portefeuille, qui consiste à se focaliser sur ses métiers et marchés 'clé'.



Ses activités technologiques aéronautiques d'oxygène et d'azote se concentrent sur le secteur aéronautique, dans le domaine des gaz embarqués et équipements associés à bord des aéronefs.



L'ensemble, qui représente 218 collaborateurs localisés sur le site du Campus Technologies Grenoble, produit des équipements respiratoires portables oxygène, ses solutions de concentration, de stockage et de distribution d'oxygène et d'azote embarquées, ainsi que celles concernant le support au sol, et l'activité optronique.



Le périmètre ne concerne pas, en revanche, les activités cryogéniques liées à la marine.



Du côté de Safran, on explique que la transaction viendrait renforcer l'activité de systèmes oxygène de la filiale Safran Aerosystems, qui conçoit des équipements destinés à assurer la sécurité des équipages et des passagers à bord des avions civils et militaires ainsi que des hélicoptères.



Cette branche compte aujourd'hui près de 500 salariés répartis entre les Etats-Unis et la France.



A en croire les deux parties, l'opération devrait être finalisée au début de l'année 2024.