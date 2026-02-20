 Aller au contenu principal
Air Liquide dévoile ses résultats et objectifs et relève son dividende
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:55

Air Liquide se distingue en tête du CAC 40 ( 3,41%, à 173,24 euros) après deux replis consécutifs. Le titre est soutenu par des résultats et des objectifs appréciés.

Le groupe a généré des revenus de 26,94 milliards d'euros en 2025, en léger repli de 0,4%, reflétant un effet de change négatif atténué par un effet énergie favorable. En données comparables, les ventes sont en hausse de 2%.

Parallèlement, le résultat opérationnel courant s'est apprécié de 3,5%, à 5,582 milliards d'euros, pour une marge opérationnelle de 20,7%, en hausse de 80 points de base.

De son côté, le résultat net part du groupe a augmenté de 6,4%, à 3,518 milliards d'euros, et le bénéfice par action a connu une progression de 6,3%, à 6,10 euros par titre.

Enfin, le spécialiste des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé va proposer un dividende de 3,70 euros par action, soit une hausse de 12,1%, ainsi que sa traditionnelle résolution permettant l'attribution d'actions gratuites en juin 2026, à raison d'une action gratuites pour dix détenues.

Commentant ces résultats, All Invest Securities estime qu'ils sont légèrement au-dessus des attentes, notamment au niveau de l'Ebit, contrairement à AlphaValue qui trouve l'Ebit légèrement inférieur au consensus (environ 2 à 3%) en raison d'un chiffre d'affaires un peu plus faible.

Perspectives appréciées

En outre, pour 2026, Air Liquide s'est dit confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant. De plus, le groupe a introduit un nouvel objectif pour 2027 : une amélioration de 100 points de base également de la marge opérationnelle, hors effet énergie. Ainsi, l'ambition cumulée est de 560 points de base sur la période de six ans, 2022-2027.

Après ces annonces, Oddo BHF a confirmé sa recommandation à surperformance et son objectif de cours à 216 euros, ajoutant que les résultats solides et le
relèvement du dividende sont une marque de confiance sur les perspectives futures.

De son côté, Jefferies est également à acheter, avec une cible un peu moins ambitieuse de 204 euros, mais qui fait tout de même ressortir un potentiel de hausse de 21,78%.

Pour AlphaValue, les objectifs confirment la résilience du modèle, basée sur la gestion des coûts.

