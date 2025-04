Air Liquide : décroche de -8,5%, teste support oblique 160E information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 13:54









(CercleFinance.com) - L' Air Liquide décroche de -8,5% et teste le support oblique moyen terme (issu des 105 et 154E) et qui gravite vers 160E (MM à 100 semaines ou 500 séances) : le prochain support se situe vers justement vers 154E puis 143E (MM200).





Valeurs associées AIR LIQUIDE 162,7400 EUR Euronext Paris -6,04%