Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: début d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce une opération d'augmentation de capital réservée aux salariés, opération qui couvrira près de soixante pays, pour 'associer encore davantage ses collaborateurs au développement du groupe et à ses performances dans la durée'.



Le prix de souscription des actions a été fixé à 126,49 euros, et l'opération portera sur un nombre maximum de 750.000 actions. La période de souscription se déroulera du 6 novembre à 9 heures au 16 novembre à midi (heure de Paris).



Les nouvelles actions seront immédiatement assimilées aux anciennes et bénéficieront des mêmes droits. Elles seront bloquées pendant cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par les réglementations applicables en France et dans les pays participants.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris 0.00%