Air Liquide: croissance de 2% en comparable au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,65 milliards d'euros pour son premier trimestre 2024, en baisse de 7,3% en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'effets de changes, mais en croissance de 2,1% sur une base comparable.



L'activité gaz et services (96% du total) a augmenté de 2% en comparable, la santé s'étant particulièrement distinguée, mais l'industriel marchand et la grande industrie ayant contribué également à cette progression des ventes.



Fort d'un carnet de commandes en cours d'exécution de 4,1 milliards d'euros, le groupe de gaz industriels se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à accroitre son résultat net récurrent, à change constant, en 2024.





