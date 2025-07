Air Liquide: construction de l'électrolyseur ELYgator à Rotterdam information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 18:24









(Zonebourse.com) - Air Liquide annonce sa décision finale d'investissement pour le projet ELYgator, un électrolyseur de 200 MW situé à Maasvlakte, dans le port de Rotterdam.



Cet équipement, qui représente un investissement de plus de 500 millions d'euros, produira 23 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an dès fin 2027, réduisant jusqu'à 300 000 tonnes de CO? par an.



Le projet bénéficie du soutien du gouvernement néerlandais via le mécanisme OWE, en complément des aides de l'UE et du programme IPCEI.



L'hydrogène alimentera notamment la plateforme industrielle de TotalEnergies dans le cadre d'un contrat de long terme. ELYgator sera le premier électrolyseur à combiner sur un même site les technologies PEM et alcaline.





