Air Liquide: construction d'une nouvelle unité au Japon information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mardi qu'il allait renforcer sa présence au Japon grâce à la construction d'une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) visant à répondre à la demande liée à la transition énergétique et aux semi-conducteurs.



Dans un communiqué, le producteur de gaz industriels explique qu'il prévoit de consacrer 'un investissement significatif' au projet, qui deviendra lors de sa mise en service prévue pour 2027 l'une de ses plus grandes usines d'oxygène au Japon.



Le site, basé sur sur l'île de Naoshima, dot lui permettre de répondre à la demande croissante de cuivre - un élément-clé de la transition énergétique - et d'accompagner la montée en puissance de la production de son client Mitsubishi Materials.



Ce dernier, numéro un du cuivre au Japon, doit lui-même faire face à une demande croissante tirée par les véhicules électriques, les technologies et les énergies renouvelables, entre autres.



Outre la fourniture de grands volumes d'oxygène avec une capacité pouvant atteindre 1.400 tonnes par jour et d'azote, la nouvelle unité produira également des gaz rares tels que l'argon et du néon.



Air Liquide explique que ces derniers sont essentiels aux industries stratégiques japonaises que son la fabrication de semi-conducteurs et d'équipements de transport ainsi que les travaux de construction.



Le groupe français indique bénéficier du soutien du gouvernement japonais dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 167,06 EUR Euronext Paris -0,44%