Air Liquide confirme ses objectifs pour 2025 malgré des ventes en recul au T3
28/10/2025 à 08:45

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a confirmé mardi ses objectifs financiers pour l'année 2025 même si ses ventes ont reculé au troisième trimestre (-2,4%) en raison d'effets de change négatifs et des baisses des prix de l'énergie, directement répercutées aux clients.

Air Liquide a réalisé 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre. Corrigées des effets de change et des baisses de prix de l'énergie, ces ventes ressortent en hausse de 1,9%, malgré un "environnement difficile", selon le directeur général François Jackow, cité dans un communiqué.

"Air Liquide a réalisé une nouvelle performance très solide, poursuivant ainsi sa trajectoire de croissance rentable", dit encore le dirigeant, soulignant "la pertinence de notre modèle d'affaires", basé sur des installations d'unités de production de gaz directement chez ses clients, sites pétrochimiques, usines, salles blanches d'électronique, ou hôpitaux.

Air Liquide, qui répercute à ses clients les variations des prix de l'énergie, "confirme sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à change constant en 2025", et "maintient également son ambition" visant à faire progresser sa marge opérationnelle sur 5 ans jusqu'à fin 2026, précise-t-il dans son communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a réalisé 20,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la quasi-totalité via ses activités gaz et services (19,7 milliards d'euros). 40% de ces ventes sont réalisées dans la région Amériques, 40,6% dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et 19,5% dans la région Asie Pacifique.

L'année 2025 a été marquée par l'annonce en août de l'acquisition à venir du coréen DIG Airgas pour un montant de 2,85 milliards d'euros. La finalisation de l'opération est attendue pour le 1er semestre 2026. Il s'agit de sa plus grosse acquisition depuis 2015 et le rachat de l'américain Airgas pour 13,4 milliards de dollars.

L'opération doit contribuer au résultat net d'Air Liquide "dès l'année suivant son intégration", a commenté François Jackow mardi, "grâce à la grande complémentarité de nos activités et aux près de 20 projets déjà sécurisés".

De janvier à juin, Air Liquide avait réalisé un bénéfice net de 1,8 milliard d'euros.

AIR LIQUIDE
173,7200 EUR Euronext Paris +0,79%

