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Air Liquide cède des activités
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 10:11

Le spécialiste des gaz industriels et médicaux a annoncé la cession de ses activités de production de biogaz aux Etats-Unis, en France, en Norvège et en Suède à Mobius Renewables.

Le communiqué de presse précise que ces opérations comprennent plusieurs unités de production et infrastructures de distribution. Ces cessions reflètent la stratégie d'Air Liquide de création de valeur et de revue régulière de son portefeuille d'activités.

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