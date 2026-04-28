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Air Liquide: CA au T1 en-deçà des attentes, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 07:25

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

Le ‌spécialiste des gaz industriels ​Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement ​inférieur aux attentes au premier trimestre ​et a réitéré ⁠ses perspectives.

Le chiffre d'affaires ‌du groupe s'est établi à 6,79 milliards d'euros au ​premier ‌trimestre, en hausse de ⁠3,4% sur un an hors variations de change et ⁠d’énergie, alors ‌que les analystes tablaient ⁠sur 6,83 milliards, selon ‌un consensus compilé ⁠par Vara Research.

En février, Air ⁠Liquide avait ‌annoncé viser une amélioration de +100 ​points ‌de base de sa marge opérationnelle pour 2027 ​et avait confirmé le même objectif pour ⁠2026, portant ainsi l’objectif total à +560 points de base d’amélioration sur la période 2022‑2027.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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