Air Liquide: CA au T1 en-deçà des attentes, objectifs confirmés

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre et a réitéré ses perspectives.
Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 6,79 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 3,4% sur un an hors variations de change et d’énergie, alors que les analystes tablaient sur 6,83 milliards, selon un consensus compilé par Vara Research.
En février, Air Liquide avait annoncé viser une amélioration de +100 points de base de sa marge opérationnelle pour 2027 et avait confirmé le même objectif pour 2026, portant ainsi l’objectif total à +560 points de base d’amélioration sur la période 2022‑2027.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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