Air Liquide augmente de 7,4% son bénéfice net 2024 à un nouveau record

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Le géant français des gaz industriels Air Liquide a augmenté de 7,4% son bénéfice net 2024 à un nouveau record, qui s'inscrit ainsi au dessus de la barre des 3 milliards d'euros pour la deuxième année consécutive, selon un communiqué diffusé vendredi.

Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 3,31 milliards d'euros l'an passé, porté par une "amélioration record de la marge opérationnelle". Le chiffre d'affaires a cependant reculé de 2%, à 27,06 milliards d'euros, impacté par "des effets de change et d'énergie défavorables".

En éliminant l'effet de variation des changes et des prix de l'énergie, puisque le groupe répercute à ses clients la variation des coûts du gaz naturel et de l'électricité à travers une facturation indexée, le chiffre d'affaires d'Air Liquide affiche une hausse de 2,6% par rapport à 2023.

Air Liquide a signé en 2024 "des projets majeurs", disposant ainsi d'un "réservoir de croissance record", a souligné le directeur général François Jackow cité dans le communiqué.

En particulier il a annoncé en juin avoir été sélectionné aux Etats-Unis pour investir jusqu'à 850 millions de dollars dans un projet de production d'oxygène dans le cadre d'un accord avec le géant pétrolier ExxonMobil pour son projet d'hydrogène bas carbone à Baytown au Texas.

Air Liquide produisait jusqu'à présent essentiellement de l'hydrogène dit "gris" fortement émetteur de CO2 qui réchauffe l'atmosphère; il développe depuis quelques années la production d'hydrogène industriel bas carbone par électrolyse de l'eau, très demandé pour la décarbonation de l'industrie lourde (pétro-chimie en particulier).

En Europe, Air Liquide a aussi annoncé en février deux projets de grande échelle aux Pays-Bas pour produire de l'hydrogène bas carbone avec des électrolyseurs de 200 et 250 mw, en lien avec TotalEnergies.

Le groupe a aussi reçu en 2024 une subvention européenne de 110 millions d'euros pour développer le premier projet à grande échelle de production, liquéfaction, distribution d'hydrogène bas carbone et renouvelable à partir d'ammoniac dans le port d'Anvers-Bruges en Belgique.

Outre la transition énergétique et le besoin d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, M. Jackow a souligné que "l'essor de l'intelligence artificielle" est un autre axe de développement majeur pour le groupe, les producteurs de semi-conducteurs et d'équipements électroniques ayant besoin de beaucoup de différents gaz dans leurs processus de fabrication.

Air Liquide a relevé ses ambitions de marge: il vise à présent "une augmentation de 200 points de base pour la période 2025-26, soit une hausse inédite totale de 460 points de base hors effet énergie sur 5 ans (2022-26)", indique le communiqué.

"Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à change constant", ajoute le communiqué.