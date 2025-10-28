 Aller au contenu principal
Air Liquide augmente de 2% son CA trimestriel en comparable
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 08:42

Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2025, en hausse de 1,9% en comparable (-2,4% en publié, reflétant un effet de change négatif et la baisse des prix de l'énergie dont les variations sont répercutées aux clients).

'Dans un contexte industriel incertain, la santé et l'industriel marchand ont été de véritables moteurs de croissance, en forte progression respective de +5% et +3% à données comparables', précise son directeur général François Jackow.

Son portefeuille de projets en cours d'exécution se situe à un niveau record de près de 5 MdsEUR, et ses décisions d'investissement s'élèvent à 0,9 MdEUR, avec de grands projets industriels dans la transition énergétique, l'électronique et les semi-conducteurs.

Le fournisseur de gaz industriels revendique aussi des efficacités ayant atteint 163 MEUR au troisième trimestre, portant à 434 MEUR leur cumul sur les neuf premiers mois de 2025, en progression de 22,9% par rapport à la même période en 2024.

Air Liquide se dit très confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant en 2025. Il confirme aussi viser +460 points de base cumulés sur sa marge opérationnelle sur 2022-2026.

