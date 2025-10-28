Air Liquide augmente de 2% son CA trimestriel en comparable
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 08:42
'Dans un contexte industriel incertain, la santé et l'industriel marchand ont été de véritables moteurs de croissance, en forte progression respective de +5% et +3% à données comparables', précise son directeur général François Jackow.
Son portefeuille de projets en cours d'exécution se situe à un niveau record de près de 5 MdsEUR, et ses décisions d'investissement s'élèvent à 0,9 MdEUR, avec de grands projets industriels dans la transition énergétique, l'électronique et les semi-conducteurs.
Le fournisseur de gaz industriels revendique aussi des efficacités ayant atteint 163 MEUR au troisième trimestre, portant à 434 MEUR leur cumul sur les neuf premiers mois de 2025, en progression de 22,9% par rapport à la même période en 2024.
Air Liquide se dit très confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant en 2025. Il confirme aussi viser +460 points de base cumulés sur sa marge opérationnelle sur 2022-2026.
Valeurs associées
|173,9400 EUR
|Euronext Paris
|+0,92%
A lire aussi
-
Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM Lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de ses taux directeurs. Cette mesure préventive vise ... Lire la suite
-
Le groupe français Banijay a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico, valorisée 4,6 milliards d'euros, auprès du groupe de capital-investissement CVC. Banijay, qui possède déjà Betclic, entend ainsi créer ... Lire la suite
-
Clariane CLARI.PA (ex-Korian) a révisé à la baisse son objectif annuel d'Ebitda, lundi, tout en faisant état d'une hausse organique de 5,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,32 milliard d'euros. L'Ebitda pré IFRS 16 et proforma des cessions ... Lire la suite
-
Au lendemain d'une journée de perturbations ferroviaires, le ministre des Transports a promis mardi des mesures de protection de "points névralgiques" du réseau contre le vandalisme mais a prévenu qu'il n'était pas possible de parvenir à un "risque zéro". Surveiller ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer