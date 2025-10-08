Air Liquide, Aperam, Crédit Agricole, Danone... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Afin de répondre aux besoins de nouveaux clients, Air Liquide va consolider son réseau stratégique sur la côte américaine du golfe du Mexique. Le groupe français a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis et s'appuiera sur des infrastructures déjà existantes avec près de 50 millions de dollars d'investissements ciblés.

Aperam

Aperam salue, dans un communiqué, " la proposition de la Commission européenne visant à créer un nouvel instrument destiné à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. " Le spécialiste de l'acier inoxydable " soutient pleinement l'approche de la Commission consistant à fixer les quotas d'importation à un niveau reflétant la part historique des importations sur le marché européen, avant la hausse artificielle provoquée " par ces surcapacités.

Argan / Danone

Argan et Danone ont posé la première pierre du futur site Aut0nom de Sorigny. Ce nouveau site logistique permettra à Danone de desservir l'ensemble du Grand Ouest et de soutenir la distribution de ses produits laitiers (Activia, Danone, Danette, …) et d'origine végétale (Alpro) au plus près des bassins de consommation. Les salariés de Danone prendront possession de leur nouvel outil de travail à l'été 2026. Au mois de juin, Argan et Danone signaient un bail en état futur d'achèvement portant sur ce site logistique de 8 200 m² dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m².

Bilendi

Au premier semestre, Bilendi a enregistré un chiffre d'affaires de 43,6 millions d'euros, en progression de 42,2% (+41,6% à taux de change constant). Sur les six premiers mois de l'année 2025, l'Ebitda ressort à 9 millions d'euros, en progression de 56,8 %, soit une marge d'Ebitda de 20,6%, un taux historique pour un premier semestre, en hausse de 1,9 point. Le résultat d'exploitation ajusté progresse également fortement de 86,7% à 5,2 millions d'euros sur un an et représente 12% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe ajusté affiche une hausse de 24,6 % à 2,4 millions d'euros.

Cogelec/ Legrand

Legrand et Cogelec ont annoncé la réalisation de l'acquisition par Legrand France, le 7 octobre 2025, de la totalité des actions de Cogelec Développement, qui détient indirectement 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote de Cogelec, sur la base d'un prix de 29 euros par action. Legrand France déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions de Cogelec, qu'elle ne détient pas indirectement au prix de 29 euros par action Cogelec.

Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Crédit Agricole

Crédit Agricole et Crelan ont finalisé leur partenariat stratégique par la signature d'accords commerciaux et l'acquisition d'une participation minoritaire de 9,9 % dans Crelan SA/NV par le groupe Crédit Agricole. Les deux groupes vont désormais se concentrer sur la mise en œuvre de collaborations commerciales dans des domaines clés tels que la gestion d'actifs (via Amundi), la banque privée (via Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam), le leasing (via CA Leasing & Factoring).

Obiz

Obiz a dévoilé des comptes dégradés au premier semestre. La plateforme digitale de marketing relationnel a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,64 million d'euros contre une perte de 508 000 euros, un an auparavant à la même époque. L'Ebitda a suivi la même tendance, passant d'un profit de 1,04 million d'euros au premier semestre à une perte de 227 000 euros cette année. Obiz précise que l'Ebitda n’intègre pas encore les effets des mesures d’efficacité opérationnelle mises en place par le groupe, dans le cadre de son plan stratégique.

Spie

Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En 2024, elle a généré un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et emploie actuellement 21 personnes. Aucun détail financier sur cette transaction n'a été divulgué. ECOexperts est une entreprise spécialisé dans la gestion des tunnels et du trafic. Elle propose des services d'ingénierie, de gestion de projet et de réalisation.