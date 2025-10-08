"Une campagne contre l'Europe" : Ursula von der Leyen s'inquiète de "quelque chose de nouveau et dangereux" dans le ciel européen, et pointe la Russie

La dirigeante a appelé de ses vœux la création d'un "mur antidrones", capable "d'une détection rapide, d'une interception rapide et, si nécessaire, d'une neutralisation rapide".

Ursula von der Leyen à Strasbourg, le 8 octobre 2025. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

La présidente de la Commission européenne, Urusla von der Leyen, s'est inquiété de "quelque chose de nouveau et de dangereux" dans le ciel européen, dans un contexte de survols de drones attribués à la Russie. Le vieux continent "doit répondre" face à la "guerre hybride" menée par Moscou, a insisté la dirigeante.

"Nous ne devons pas seulement réagir, nous devons dissuader. Car si nous hésitons à agir, la zone grise ne fera que s'étendre", a-t-elle mis en garde dans un discours devant le Parlement européen à Strasbourg.

Évoquant les survols de drones au-dessus de sites stratégiques en Belgique, en Pologne, en Roumanie, au Danemark et en Allemagne , mais aussi des câbles sous-marins sectionnés ou encore des campagnes d'influence malveillante lors d'élections, elle a insisté sur le fait qu'il ne pouvait s'agir d'"actes de harcèlement isolés".

"Une campagne en zone grise"

"Deux incidents peuvent être une coïncidence. Mais trois, cinq, dix ? Il s'agit de campagnes en zone grise contre l'Europe".

La présidente de la Commission européenne est en particulier revenue sur le "mur antidrones" , idée qu'elle avait lancée il y a un mois, jugeant qu'il était une réponse indispensable aux réalités de la guerre moderne.

Elle a appelé de ses vœux la mise en place d' un système abordable en vue "d'une détection rapide, d'une interception rapide et, si nécessaire, d'une neutralisation rapide" , en insistant sur le fait que l'Europe avait beaucoup à apprendre de l'Ukraine sur ce thème.

L'Ukraine, qui doit intercepter chaque nuit ou presque des centaines de drones lancés par la Russie sur son territoire, est l'un des très rares pays européens à fabriquer des drones anti-drones , beaucoup plus économiques que les missiles ou les avions de chasse.