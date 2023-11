Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: allié à Eneos pour l'hydrogène bas carbone information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la signature avec Eneos Corporation, leader japonais de l'énergie, d'un protocole d'accord pour étudier le développement de la production d'hydrogène bas carbone, en ayant recours aussi bien aux technologies de CCUS que d'électrolyse.



En outre, les deux groupes examineront les possibilités de collaborations en matière de développement d'une chaîne logistique internationale d'hydrogène liquide pour approvisionner le marché japonais à partir de l'étranger.



Enfin, ce partenariat étudiera des initiatives communes pour développer la mobilité hydrogène au Japon, y compris via une infrastructure de stations-service d'hydrogène, et une collaboration en matière d'innovation sur la chaîne de valeur de l'hydrogène.





