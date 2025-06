Air Liquide : accélère son repli sous 178E information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 17:03









(CercleFinance.com) - Après le déclenchement d'un signal baissier sous 181E (sortie de corridor de consolidation sous-sommital), Air Liquide accélère son repli sous 178E ('gap' baissier sous 175,5E) et prend la direction des 169,3E, le 'gap' resté béant depuis le 11 avril, puis des 166E (support oblique moyen terme).





Valeurs associées AIR LIQUIDE 174,6000 EUR Euronext Paris -2,33%