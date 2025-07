Air Liquide: 250 millions d'euros investis dans la 'Silicon Saxony' information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 11:31









(Zonebourse.com) - Air Liquide a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 250 millions d'euros en vue de soutenir l'industrie des semi-conducteurs en Europe, renforçant ainsi son leadership dans le secteur de l'électronique.



Le groupe français indique avoir remporté un contrat de long terme portant sur la construction de nouvelles unités de production de gaz industriels à la pointe de la technologie, qui seront situées au coeur de la 'Silicon Saxony' de Dresde (Allemagne).



Dans le cadre de ce nouvel accord à long terme, Air Liquide fournira de grands volumes de gaz de haute pureté directement sur le site de production d'un client majeur de l'industrie des puces.



S'il ne dévoile pas l'identité de son partenaire, c'est à Dresde que doit se situer la nouvelle installation de production de semi-conducteurs d'Infineon.



Cet investissement prévu de plus de 250 millions d'euros sera le plus important d'Air Liquide pour soutenir le développement du secteur électronique en Europe.



Ces nouvelles installations, qui doivent regrouper trois unités de séparation des gaz de l'air (ASU), deux unités de production d'hydrogène, ainsi que l'infrastructure associée, doivent permettre de répondre aux besoins croissants des marchés des semi-conducteurs en azote, oxygène, argon, hydrogène, hélium et CO2 ultra-purs.



L'installation devrait être opérationnelle en 2027.









Valeurs associées AIR LIQUIDE 172,0600 EUR Euronext Paris -0,10%