Air Liquide : -2,5%, s'enfonce vers 179E, du soutien à 171E
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 15:58
Le principal support moyen terme -la base du "M" se dessine vers 165E (testé les 9 et 23 mars) est à surveiller de près, il correspond également au plancher long terme testé mi-décembre 2024, mais également mi-décembre 2023.
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