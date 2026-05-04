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Air Liquide : -2,5%, s'enfonce vers 179E, du soutien à 171E
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 15:58

Air Liquide corrige confirme l'ébauche de double-top sous 188,5/188,3E (précédent test mi-mai 2025) et retombe vers 179E : les prochains objectifs se dessinent vers 177E (MM50) puis 171E (MM200).
Le principal support moyen terme -la base du "M" se dessine vers 165E (testé les 9 et 23 mars) est à surveiller de près, il correspond également au plancher long terme testé mi-décembre 2024, mais également mi-décembre 2023.

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