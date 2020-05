Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France s'est engagée à réduire de 50% ses émissions de CO2, annonce Borne Reuters • 24/05/2020 à 13:54









AIR FRANCE S'EST ENGAGÉE À RÉDUIRE DE 50% SES ÉMISSIONS DE CO2, ANNONCE BORNE PARIS (Reuters) - Air France s'est engagée à baisser drastiquement ses émissions de CO2 en France, notamment en réduisant le nombre de ses vols intérieurs où le TGV constitue une alternative, contrepartie des aides publiques accordées à la compagnie pour faire face à la crise du coronavirus, a dit dimanche la ministre des Transports Elisabeth Borne. "En échange du prêt garanti par l'Etat, Air France a pris des engagements très forts de réduire de 50% les émissions de CO2 de ses vols domestiques d'ici 2024 avec notamment une réduction drastique sur les trajets où l'on a une alternative ferroviaire en moins de 2h30", a dit la ministre sur France Inter. Le syndicat des pilotes d'Air France (Spaf), très minoritaire, a mis en garde samedi la direction sur ses projets de restructuration de l'activité court-courrier. Air France-KLM a obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France pour faire face à la quasi-paralysie du trafic aérien mondial provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus. La compagnie allemande Lufthansa, qui discute de son côté avec le gouvernement d'un plan de sauvetage de neuf milliards d'euros, a annoncé dimanche qu'elle comptait reprendre ses vols vers 20 destinations à compter de la mi-juin, parmi lesquelles plusieurs destinations de vacances très courues. Concernant les voyageurs français, Elisabeth Borne les appelle toujours à privilégier l'Hexagone pour leurs vacances cet été. (Gilles Guillaume)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.62%