Air France: remboursement anticipé des OCEANE 2026

(CercleFinance.com) - Air France - KLM annonce aux porteurs d'OCEANE 2026, qu'à la suite de l'exercice de l'option de remboursement anticipé par les porteurs d'obligations dans les conditions prévues par le Règlement des OCEANE 2026, la totalité des OCEANE 2026 en circulation représente, à ce jour, moins de 15 % du nombre d'OCEANE 2026 émises initialement.



Par conséquent, la Société informe les porteurs d'OCEANE 2026 restant en circulation qu'elle procédera au remboursement anticipé desdites OCEANE 2026.



La date pour le remboursement anticipé des OCEANE 2026 a été fixée au 10 mai 2024 à un prix par OCEANE 2026 égal au pair (soit 17,92 euros) assorti des intérêts courus de 0,00282 euros.



Il est rappelé que les porteurs d'OCEANE 2026 conservent la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions pour recevoir des actions nouvelles et/ou existantes de la Société jusqu'au 7ème jour ouvré avant la Date de Remboursement Anticipé, soit le 26 avril 2024.





