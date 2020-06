Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France prévoit de desservir 80% de son réseau habituel cet été Reuters • 12/06/2020 à 10:20









PARIS, 12 juin (Reuters) - Air France AIRF.PA a annoncé vendredi dans un communiqué qu'elle desservirait près de 150 destinations cet été, soit 80% de son réseau habituel, en renforçant en priorité l'offre domestique. La compagnie aérienne a précisé que son programme de vol s'élèverait à 20% de sa capacité habituelle d'ici la fin juin. "Sous réserve de la levée des restrictions de voyage, l'augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations se poursuivra pour atteindre environ 35% du programme initialement prévu en juillet, et 40% en août", est-il précisé dans le communiqué. La compagnie compte ainsi relancer des liaisons "entre Paris et les régions françaises, et de région à région, notamment de et vers la Corse", ainsi que vers les Outre-mer et l'Europe, principalement vers l' Espagne, la Grèce, l' Italie et le Portugal. (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +3.23%