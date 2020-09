Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France poursuit l'électrification de ses engins de piste Reuters • 03/09/2020 à 11:51









3 septembre (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA AIRF.PA : * DÉVELOPPEMENT DURABLE : AIR FRANCE POURSUIT L'ÉLECTRIFICATION DE SES ENGINS DE PISTE * D'ICI FIN 2020, PRÈS DE 60% DES ENGINS DE PISTE D'AIR FRANCE SERONT ÉLECTRIQUES * OBJECTIF : NEUTRALITÉ CARBONE DES OPÉRATIONS AU SOL D'ICI À 2030 * EXPÉRIMENTATION D'UN TRAITEMENT AU SOL 100% ÉLECTRIQUE SUR LE DÉPART D'UN VOL PARIS - DELHI Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +5.64%