Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : vers une sortie de canal baissier à 11,3E information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM amorce enfin un rebond, depuis un plancger de 10,65E.

Dès le lendemain, le titre s'achemine vers une sortie de canal baissier avec le franchissement de la résistance oblique moyen terme des 11,3E (issue du zénith des 18E): le prochain objectif se dessine vers 12,1E, le suivant à 12,47/12,5E (l'ex-'pic' éphémère du 6 octobre).





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +5.32%