Air France-KLM: vers une prise de contrôle de SAS information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique entamer le processus en vue d'une prise de participation majoritaire dans SAS, en portant ses parts de 19,9% actuellement à 60,5% du capital par l'acquisition de l'intégralité des parts détenues par Castlelake et Lind Invest.



'Ce projet de transaction reflète le succès de la restructuration de SAS et les résultats positifs de la coopération commerciale initiée en 2024 (via notamment des partages de codes)', met en avant le transporteur aérien franco-néerlandais.



L'opération permettrait à Air France-KLM et SAS 'd'exploiter pleinement leur potentiel de synergies, de confirmer l'expansion du groupe sur le marché scandinave, et de créer un potentiel supplémentaire de création de valeur pour les actionnaires'.



La valeur de l'investissement envisagé serait déterminée sur la base des dernières performances financières de SAS au moment de la finalisation de l'opération, attendue au second semestre 2026 sous réserve des autorisations et conditions requises.





