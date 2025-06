Air France-KLM: vers une coentreprise LEAP avec AerCap information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:29









(CercleFinance.com) - Le loueur d'avions AerCap a annoncé mardi à l'occasion du salon du Bourget être entré en négociations exclusives avec Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) en vue de créer une coentreprise visant à soutenir les opérateurs de moteurs LEAP.



AerCap dit vouloir s'appuyer sur sa collaboration existante avec la filiale d' Air France-KLM dans le domaine des moteurs de location, afin de détenir et de gérer conjointement une flotte de moteurs LEAP-1A et LEAP-1B de CFM International.



Cette initiative vise à garantir la continuité des opérations des flottes Airbus A320neo et Boeing 737 MAX dans un contexte de fortes tensions sur le marché des moteurs de rechange LEAP.



AFI KLM E&M, qui emploie plus de 12.800 collaborateurs, assure déjà la maintenance de près de 3000 avions exploités par 200 compagnies aériennes internationales et nationales.





