Air France-KLM signe un accord majoritaire avec le SNPL

12 août (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA AIRF.PA : * SIGNE UN ACCORD MAJORITAIRE AVEC LE SNPL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TRANSAVIA SUR LE DOMESTIQUE * CETTE RÉORGANISATION PERMETTRA AU GROUPE AIR FRANCE DE TIRER LE PLEIN PARTI DE SON POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE * CET ACCORD A ÉTÉ CONCLU ENTRE LES DIRECTIONS D'AIR FRANCE ET DE TRANSAVIA FRANCE ET LE SNPL AIR FRANCE-TRANSAVIA, SYNDICAT MAJORITAIRE DES PILOTES AIR FRANCE * TRANSAVIA FRANCE ANNONCERA PROCHAINEMENT LE DÉTAIL DES LIAISONS QU'ELLE PRÉVOIT D'ASSURER ET LE CALENDRIER DE LEUR OUVERTURE Texte original https://bit.ly/33YQiXv Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.40%