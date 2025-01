Air France-KLM s'insurge contre l'alourdissement prévu de la taxe sur l'aérien

(AOF) - Augmenter la taxe sur les billets d'avion (TSBA) comme le prévoit le gouvernement est « irresponsable » et ferait de la France "le pays où le transport aérien est le plus taxé en Europe". Telle est l’alerte donnée ce matin par le directeur général d'Air France-KLM (-0,25% à 7,21 euros) , Benjamin Smith, dans un entretien accordé au "Parisien". "Depuis 20 ans, nous perdons 1 à 2% de parts de marché par an au profit de compagnies étrangères", souligne-t-il, dénonçant une "taxe d'accès à la France". "Nous ne demandons pas de cadeaux, juste des règles du jeu équitables".

Benjamin Smith affirme que "les marchés financiers" "commencent à perdre confiance" dans son groupe, "à cause de la manière dont l’État (le) traite".

Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, s'est dite " favorable " au début de ce mois à la hausse de la TSBA, évoquant une "mesure de justice fiscale et écologique". Les 20% de la population ayant le revenu le plus élevé sont responsables de plus de la moitié des dépenses consacrées aux voyages en avion", a-t-elle souligné.

Le secteur vent debout

La FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers) et l'Union des aéroports français (UAF) ont dit "regretter" la volonté affichée du gouvernement de "reprendre à son compte, sans la moindre concertation ou étude d'impact", le projet d'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) dans le cadre du projet de Loi de Finances 2025. Selon les deux organisations, cette nouvelle taxation "menace très directement l'avenir de l'aviation d'affaires française" et "fragilise encore un peu plus les compagnies aériennes françaises" qui "perdent chaque année un point de part de marché".

Le cabinet Deloitte a annoncé mi novembre 2024 dans une étude réalisée à la demande de la Fnam que le triplement de la Taxe de Solidarité sur les Billets d'Avion (TSBA) adopté par les députés dans le cadre du budget "pourrait mener à la destruction de 11 500 emplois" en 2025.