Air France-KLM: résultat d'exploitation en hausse de 161 ME information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 7,7% au 1er trimestre 2025 par rapport à l'année précédente à 7,2 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités du Groupe.



Le résultat d'exploitation s'inscrit à -328 millions d'euros, soit une amélioration de 161 millions d'euros par rapport à l'année précédente. La marge d'exploitation s'est établie à -4,6%.



Au premier trimestre, Air France-KLM a accueilli 21,8 millions de passagers, soit 4,5% de plus que l'année précédente. La capacité a augmenté de 3,8% et le trafic de 3,3%, conduisant à un taux de remplissage relativement stable à 86,0%.



Le cash-flow libre d'exploitation ajusté récurrent, hors report de charges sociales et taxes sur les salaires et incluant le paiement de la dette de location et des intérêts nets s'est établi à 783 millions d'euros, en hausse de 190 millions d'euros par rapport à l'année précédente.



Pour 2025, le Groupe prévoit une capacité en hausse de 4-5% par rapport à 2024, une augmentation du coût unitaire à un chiffre bas par rapport à 2024, des dépenses d'investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros, un levier d'endettement compris entre 1,5x et 2,0x, en ligne avec notre fourchette cible à moyen terme.





