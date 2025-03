Air-France/KLM : repasse au-delà des 9,80E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Un support semble avoir trouvé un point d'appui sur 9,40E et Air-France/KLM repasse au-delà des 9,80E.

Le titre se rapproche de l'ex-résistance des 10,33E des 29 mars et 10 avril 2024, l'objectif suivant serait 10,80E.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 9,8420 EUR Euronext Paris +4,70%