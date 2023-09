Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: regroupement des actions réalisé information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce la réalisation du regroupement de la totalité de ses actions en circulation, tel que décidé par le conseil d'administration réuni le 4 juillet et conformément aux résolutions de l'assemblée générale du 7 juin.



La réalisation de l'opération s'est traduite par l'échange de 10 actions ordinaires anciennes contre une action nouvelle. Le capital social du transporteur aérien se trouve désormais divisé en 257.053.613 actions.



Les actionnaires n'ayant pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 10 seront indemnisés à hauteur de leurs rompus restants dans un délai de 30 jours maximum par leur intermédiaire financier, soit jusqu'au 2 octobre.





