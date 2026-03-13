Air France-KLM : rechute de -3,5% vers 9,55, surveiller 9,25E
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 10:02
Le titre file tout droit vers un retracement du support des 9,25/9,26E du 18 novembre 2025 : une cassure déboucherait sur le test des 8,50E.
Valeurs associées
|9,5300 EUR
|Euronext Paris
|-3,54%
A lire aussi
-
De nouvelles explosions massives ont secoué vendredi l'Iran qui continue à riposter dans le Golfe, au 14ème jour de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait sa première victime française et ébranle l'économie mondiale. Les répercussions du conflit se font sentir à ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée vendredi dans son 14e jour: - La Chine annonce une aide à l'Iran après le bombardement d'une école La Chine a annoncé vendredi débloquer 200.000 dollars d'aide au Croix-Rouge iranien après le ... Lire la suite
-
L'action BE Semiconductor Industries (BESI) bondit vendredi après que des sources ont dit à Reuters que l'entreprise néerlandaise suscitait l'intérêt d'acquéreurs potentiels, du fait de l'importance prise par sa technologie d'encapsulation de puces aux yeux des ... Lire la suite
-
Deux bombardiers B-1 de l'armée de l'air américaine décollent de la base RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer