 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France-KLM : rechute de -3,5% vers 9,55, surveiller 9,25E
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 10:02

Air France-KLM rechute de -3,5% vers 9,55 et enfonce simultanément le support oblique moyen terme qui gravite vers 10,4E (qui fait désormais office de résistance) puis le récent plancher des 9,70E du 9 mars.
Le titre file tout droit vers un retracement du support des 9,25/9,26E du 18 novembre 2025 : une cassure déboucherait sur le test des 8,50E.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
9,5300 EUR Euronext Paris -3,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée au-dessus de Dubaï, le 13 mars 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / - )
    Téhéran secouée par des explosions massives, le Golfe toujours visé
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:23 

    De nouvelles explosions massives ont secoué vendredi l'Iran qui continue à riposter dans le Golfe, au 14ème jour de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait sa première victime française et ébranle l'économie mondiale. Les répercussions du conflit se font sentir à ... Lire la suite

  • Des habitants devant un immeuble détruit par une frappe à Téhéran, le 12 mars 2026 en Iran ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:15 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée vendredi dans son 14e jour: - La Chine annonce une aide à l'Iran après le bombardement d'une école La Chine a annoncé vendredi débloquer 200.000 dollars d'aide au Croix-Rouge iranien après le ... Lire la suite

  • Un chercheur plante un semi-conducteur sur une carte d'interface au cours d'un travail de recherche
    BESI bondit après des informations de Reuters sur un possible rachat
    information fournie par Reuters 13.03.2026 10:13 

    L'action BE Semiconductor Industries (BESI) bondit vendredi après ‌que des sources ont dit à Reuters que l'entreprise néerlandaise suscitait l'intérêt d'acquéreurs potentiels, du fait ​de l'importance prise par sa technologie d'encapsulation de puces aux yeux des ... Lire la suite

  • Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:03 

    Deux bombardiers B-1 de l'armée de l'air américaine décollent de la base RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank