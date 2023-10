Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: prolonge de 10 ans son accord avec GOL information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce la signature d'un accord avec GOL Linhas Aéreas Inteligentes visant à prolonger et renforcer le partenariat commercial qui unit les deux partenaires depuis 2014 pour une durée de 10 ans.



A travers ce nouvel engagement, les partenaires consentent à une exclusivité réciproque sur les flux de trafic entre l'Europe et le Brésil et renforcent leur coopération commerciale.



Concrètement, cela se traduira par de meilleures opportunités de correspondances, une expérience client améliorée, et plus d'avantages pour les clients respectifs, explique en substance la compagnie aérienne tricolore.



A ce jour, un client sur cinq se rendant au Brésil sur Air France ou KLM poursuit son voyage sur un vol en correspondance assuré par GOL.



Cette collaboration renforcée se traduira également par une extension des activités de maintenance fournies à GOL par Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFIKLME&M), avec le support des moteurs CFM56 et LEAP de la compagnie brésilienne.



Enfin, 'ce nouvel accord nous permettra de mettre en oeuvre les améliorations structurelles nécessaires pour assurer la position de leader d'Air France-KLM et de GOL entre le Brésil et l'Europe', a réagi Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM.







