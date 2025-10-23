Air France-KLM prend 2,3% de WestJet via une transaction avec Delta Air Lines

(AOF) - Air France-KLM a annoncé la finalisation de l’acquisition d’une participation de 2,3% au capital de la compagnie aérienne canadienne WestJet. Le groupe de transport aérien a racheté cette participation à son partenaire de co-entreprise Delta Air Lines, qui avait procédé au rachat de 15% de WestJet dans le cadre d’une transaction distincte finalisée la veille et comprenant également l’acquisition par la compagnie Korean Air d’une participation de 10% dans le capital de WestJet.

Au total, les trois compagnies aériennes ont racheté 25% de WestJet (12,7% pour Delta Air Lines, 10% pour Korean Air et 2,3% pour Air France-KLM).