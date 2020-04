Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM pourrait recevoir jusqu'à 4 milliards d'euros des Pays-Bas Reuters • 24/04/2020 à 22:22









AIR FRANCE-KLM POURRAIT RECEVOIR JUSQU'À 4 MILLIARDS D'EUROS DES PAYS-BAS AMSTERDAM (Reuters) - KLM, branche néerlandaise d'Air France-KLM , va recevoir une aide d'urgence de 2 à 4 milliards d'euros de la part des Pays-Bas pour l'aider à surmonter les conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra. Les détails de cette aide sont toujours en cours de discussions mais elle devrait comprendre des prêts bancaires garantis, a-t-il ajouté. Wopke Hoekstra a aussi déclaré qu'il pourrait y avoir une "conversation" à l'avenir entre les actionnaires d'Air France-KLM, dont les Etats français et néerlandais, au sujet d'une augmentation de capital. Air France-KLM a annoncé vendredi avoir obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France et annoncé qu'il réfléchirait ultérieurement à une opération de renforcement de ses fonds propres. (Anthony Deutsch; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.04%