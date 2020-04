Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM pourrait avoir besoin de €6 mds de prêts, confirme Djebbari Reuters • 08/04/2020 à 09:16









(Actualisé avec contexte) PARIS, 8 avril (Reuters) - Les informations selon lesquelles Air France-KLM AIRF.PA pourrait avoir besoin d'une ligne de crédit de six milliards d'euros pour faire face à la crise du coronavirus sont réalistes, a jugé mercredi le secrétaire d'Etat français aux Transports. "C'est a peu près ces horizons financiers. C'est en discussion. Vous annoncez un volume qui n'est pas irréaliste, donc je peux le confirmer", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur l'antenne de LCI. "C'est en discussion évidemment avec les services de Bercy, l'agence des participations de l'Etat et nos homologues néerlandais", a-t-il ajouté. Les Etats français et néerlandais, qui détiennent chacun 14% du capital du groupe de transport aérien, ont fait part de leur intention d'apporter un soutien financier au groupe aérien chapeautant leur compagnie nationale. Selon des sources interrogées par Reuters, le scénario le plus probable serait celui d'un emprunt pouvant atteindre quatre milliards d'euros garanti par l'Etat français pour Air France combiné à un emprunt de près de deux milliards garanti par l'Etat néerlandais pour KLM. Air France-KLM a mandaté BNP BNPP.PA et Société Générale SOGN.PA comme banques conseils pour cette opération, a-t-on précisé. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.