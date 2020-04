Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM pourrait avoir besoin de €6 mds de prêts, confirme Djebbari Reuters • 08/04/2020 à 09:13









(Crédits photo : Adobe Stock - ) PARIS, 8 avril (Reuters) - Les informations selon lesquelles Air France-KLM pourrait avoir besoin de six milliards d'euros de prêts pour faire face à la crise du coronavirus sont réalistes, a jugé mercredi le secrétaire d'Etat français aux Transports. "C'est a peu près ces horizons financiers. C'est en discussion. Vous annoncez un volume qui n'est pas irréaliste, donc je peux le confirmer", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur l'antenne de LCI. "C'est en discussion évidemment avec les services de Bercy, l'agence des participations de l'Etat et nos homologues néerlandais", a-t-il ajouté. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.17%