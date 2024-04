Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: perte nette creusée au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie une perte nette de 480 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, creusée de 143 millions en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle se dégradant de 2,5 points pour s'établir à -7,4%.



Le transporter aérien a été affecté par les coûts liés aux perturbations opérationnelles et par la baisse des revenus du cargo, alors que son chiffre d'affaires total a augmenté de 5,1% à 6,65 milliards d'euros, sur des capacités accrues de 4,5% et un trafic en hausse de 5%.



Pour l'année 2024, Air France-KLM prévoit que la capacité en sièges-kilomètres offerts pour le groupe, y compris Transavia, augmentera de 5%, et que son coût unitaire s'accroitra de l'ordre de 1 à 2% par rapport à l'année dernière.





