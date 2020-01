Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM pas impliqué dans la vente de Malaysia Airlines Reuters • 21/01/2020 à 14:26









AIR FRANCE-KLM PAS IMPLIQUÉ DANS LA VENTE DE MALAYSIA AIRLINES DUBLIN (Reuters) - Air France-KLM a dit mardi ne pas être actuellement impliqué dans le processus de vente de la compagnie Malaysia Airlines, qui cherche un partenaire stratégique. Selon deux sources proches du dossier citées par Reuters, le groupe franco-néerlandais a proposé d'acheter jusqu'à 49% du capital de la compagnie nationale malaisienne, qui peine à se remettre des deux catastrophes aériennes en 2014 - la mystérieuse disparition du vol MH370 en mars et la destruction du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en juillet. "Air France-KLM a précédemment été en contact avec les actionnaires de Malaysia Airlines mais à ce stade, Air France-KLM ne participe pas au processus de vente de Malaysia Airlines", a dit le groupe lors d'une conférence à Dublin. (Laurence Frost, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.